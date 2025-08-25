Transfert à 40M€ : La décision fracassante du Paris FC !

Amadou Diawara

Pour renforcer la pointe de son attaque, le Paris FC aurait souhaité boucler le transfert de Matthis Abline. Toutefois, le FC Nantes s'est montré intransigeant sur ce dossier, réclamant environ 40M€ pour lâcher son numéro 10. Refusant catégoriquement de faire des folies sur le mercato, le PFC s'est rabattu sur Willem Geubbels, recruté pour une somme proche de 9M€.

«Les dirigeants ne feront pas n’importe quoi» Selon un agent bien introduit, sondé par Le Parisien, « tout le monde, clubs, agents, veut placer des joueurs au Paris FC, car on sait qu’ils ont des moyens. Mais les dirigeants restent dans leur logique et ne feront pas n’importe quoi ». Par conséquent, le PFC s'est rabattu sur Willem Geubbels.