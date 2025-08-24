Paris FC - N'Golo Kanté : Une bombe est lâchée sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de Chelsea et alors qu’il est entré dans la dernière année de son contrat, N’Golo Kanté pourrait voir son expérience en Arabie Saoudite s’arrêter. Al-Ittihad serait ouvert à un départ de l’international français et son représentant lui chercherait une porte de sortie. En ce sens, il l’aurait proposé au Paris FC.

Et si N'Golo Kanté faisait son grand retour en Europe ? Il y a maintenant deux ans, le milieu de terrain âgé de 34 ans faisait le choix de quitter Chelsea pour prendre la direction de l’Arabie Saoudite et s’engager avec Al-Ittihad, où il évolue notamment aux côtés de Karim Benzema.

Vers un départ d’Al-Ittihad pour Kanté ? Alors qu’il est entré dans la dernière année de son contrat, N’Golo Kanté pourrait ne pas l’honorer. D’après les informations de Foot Mercato, Al-Ittihad serait ouvert à un départ de l’international français (64 sélections) et le représentant de ce dernier aurait commencé à lui chercher un nouveau club.