OM - Transfert à 30M€ : La terrible trahison !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il essaye depuis plusieurs semaines de s’attacher les services de Joel Ordóñez, l’OM se heurte à la décision du Club Bruges de finalement conserver le défenseur âgé de 21 ans. Ce dernier, qui souhaite rejoindre Marseille, a pourtant été assuré au mois de janvier dernier qu’il pourrait partir cet été, un accord verbal qui n’est pas respecté.

Malgré les arrivées de CJ Egan-Riley (22 ans) et de Facundo Medina (26 ans), l’OM cherche encore à recruter un défenseur central et, en ce sens, a jeté son dévolu sur Joel Ordóñez (21 ans). Comme indiqué par les journalistes Sacha Tavolieri et Cesar Luis Merlo, Marseille a répondu aux exigences du Club Bruges, proposant 25M€, plus 5M€ de bonus, pour le recruter.

Bruges bloque le transfert d’Ordóñez Toutefois, la formation belge a changé d’avis et finalement fermé la porte à un départ de l’international équatorien (8 sélections). Ce qui a provoqué la colère de ce dernier, déterminé à rejoindre l’OM et qui a décidé de sécher l’entraînement de son équipe, après avoir informé son entraîneur, Nicky Hayen.