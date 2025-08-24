OM - Transfert à 30M€ : La terrible trahison !

Alors qu’il essaye depuis plusieurs semaines de s’attacher les services de Joel Ordóñez, l’OM se heurte à la décision du Club Bruges de finalement conserver le défenseur âgé de 21 ans. Ce dernier, qui souhaite rejoindre Marseille, a pourtant été assuré au mois de janvier dernier qu’il pourrait partir cet été, un accord verbal qui n’est pas respecté.
Malgré les arrivées de CJ Egan-Riley (22 ans) et de Facundo Medina (26 ans), l’OM cherche encore à recruter un défenseur central et, en ce sens, a jeté son dévolu sur Joel Ordóñez (21 ans). Comme indiqué par les journalistes Sacha Tavolieri et Cesar Luis Merlo, Marseille a répondu aux exigences du Club Bruges, proposant 25M€, plus 5M€ de bonus, pour le recruter.
Bruges bloque le transfert d’Ordóñez
Toutefois, la formation belge a changé d’avis et finalement fermé la porte à un départ de l’international équatorien (8 sélections). Ce qui a provoqué la colère de ce dernier, déterminé à rejoindre l’OM et qui a décidé de sécher l’entraînement de son équipe, après avoir informé son entraîneur, Nicky Hayen.
Bruges ne respecte pas son accord verbal avec Ordóñez
Ce que confirme la journaliste Johanna Calderón, qui indique qu’au mois de janvier dernier, quand des clubs de Premier League avaient fait part de leur intérêt, le Club Bruges avait donné sa parole à Joel Ordóñez, lui assurant qu’il pourrait partir cet été. Un accord verbal qui n’a pas été respecté, alors que le joueur a clairement fait savoir qu’il voulait jouer à l’OM.