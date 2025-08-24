OM : Un transfert à 30M€ est annulé, il part au clash

L’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Joel Ordóñez pour renforcer sa défense centrale. Le jeune défenseur équatorien du Club Bruges fait l’objet de toutes les attentions, mais les négociations se compliquent. Le club belge aurait pris la décision de le conserver cette saison. Un choix qui a provoqué la colère du joueur.
Depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria et son équipe ont les yeux rivés sur la défense. Malgré les venus de Facundo Medina ou de CJ Egan-Riley, l'OM souhaiterait accueillir un nouveau renfort cet été. Agé de 21 ans, Joel Ordóñez (Cercles Bruges) se serait rapidement imposé comme la cible prioritaire.
Bruges prend une décision cruciale
Avec la fermeture imminente du mercato le 1er septembre, le club marseillais souhaite conclure rapidement ce dossier pour sécuriser son effectif. Cependant, les discussions avec le club belge se révèlent plus ardues que prévu. Comme indiqué par les journalistes Sacha Tavolieri et Cesar Luis Merlo, Bruges aurait pris la décision de conserver Ordóñez, malgré son envie de rejoindre l'OM.
Ordóñez en grève
Un revirement surprenant puisque l'OM avait répondu aux exigences de Bruges avec une offre de 25M€, assortie de 5 millions de bonus et d’un pourcentage à la revente. Suite à cette décision, Ordóñez serait entré en conflit ouvert avec les dirigeants du Club Bruges, séchant le dernier entraînement. Du côté de la formation belge, on explique que cette situation vient « d’une erreur de coordination entre la volonté du propriétaire (ne pas vendre Ordoñez) et les dires de la direction ».