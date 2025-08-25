«Il est furieux» : Le PSG réclame une folie à 70M€, le coup de téléphone qui le rend complètement fou !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se séparer des derniers éléments de son loft, le PSG espère notamment trouver une solution pour Randal Kolo Muani. Mais alors que tout semblait boucler pour un nouveau prêt à la Juventus, le club de la capitale aurait décidé de revoir ses plans en réclamant 70M€ à la Vieille Dame face à l'intérêt des clubs de Premier League. Une situation qui rendrait fou de rage l'attaquant français.

Ces derniers jours, la presse italienne affichait un grand optimisme concernant le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus. L'attaquant français attend le feu vert du PSG pour retourner à Turin après une seconde partie de saison dernière prometteuse. Mais alors que les deux clubs semblaient avoir trouvé un accord autour d'un prêt payant de 10M€ assorti d'une obligation d'achat de 45M€, Luis Campos aurait appelé Damien Comolli pour revoir les conditions de cet accord, réclamant cette fois-ci 70M€ comme le révèle le journaliste italien Ciro Venerato.

Le PSG réclame 70M€ « Kolo Muani est furieux contre le PSG, car il y a cinq jours, les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour transférer le joueur à Turin pour 50 millions d'euros, mais il y a 48 heures, la direction du PSG a changé d'avis, a appelé Comolli pour lui demander 70 millions d'euros et a entre-temps pris contact avec deux équipes de Premier League », confie-t-il auprès de La Domenica Sportiva avant de poursuivre.