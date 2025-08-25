Transfert de Rabiot : Les offres s’enchaînent, c’est le feu à l’OM !

Placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot ne laisse pas insensible sur le mercato. En effet, Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, croulerait déjà sous les offres pour son milieu de terrain dont le prix de départ a été fixé à 15M€. Mais pour le moment, rien ne s'est officiellement concrétisé pour le départ de l'ancien joueur du PSG.
C'est officiel depuis à peine une semaine, Adrien Rabiot est sur la liste des transferts. « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », écrivait l'OM par le biais d'un communiqué. Et alors que l'ailier anglais s'est engagé avec Bologne pour environ 19,5M€, le milieu de terrain français attend toujours de trouver une porte de sortie.
Les offres se multiplient pour Rabiot
Et d'après les informations de L'EQUIPE, la situation d'Adrien Rabiot ne passe évidemment pas inaperçue sur le marché et l'OM aurait déjà plusieurs propositions. Le média révèle que Medhi Benatia, directeur sportif marseillais, aurait reçu des offres de Galatasaray, Aston Villa, West Ham, l'Inter, d'autres clubs italiens.
L'OM réclame 15M€
Par conséquent, Adrien Rabiot ne manque pas d'options sur le mercato, mais il n'a toujours pas donné suite pour le moment. De son côté, l'OM a déjà fixé son prix à savoir 15M€. Une somme qui avait d'ailleurs fait bondir l'avocat du joueur Romuald Palao mardi soir au micro de l'After Foot sur RMC : « Le club a indiqué qu'il souhaitait se séparer du joueur, mais on ne peut pas indiquer vouloir se séparer d'un joueur et venir réclamer des sommes hallucinantes, 15 M€ c'est énorme ». Reste désormais à savoir si les clubs intéressés par un transfert d'Adrien Rabiot trouveront également cette somme démesurée alors que le contrat de l'international français s'achève en 2026.