Transfert de Rabiot : Les offres s’enchaînent, c’est le feu à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot ne laisse pas insensible sur le mercato. En effet, Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, croulerait déjà sous les offres pour son milieu de terrain dont le prix de départ a été fixé à 15M€. Mais pour le moment, rien ne s'est officiellement concrétisé pour le départ de l'ancien joueur du PSG.

C'est officiel depuis à peine une semaine, Adrien Rabiot est sur la liste des transferts. « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », écrivait l'OM par le biais d'un communiqué. Et alors que l'ailier anglais s'est engagé avec Bologne pour environ 19,5M€, le milieu de terrain français attend toujours de trouver une porte de sortie.

Les offres se multiplient pour Rabiot Et d'après les informations de L'EQUIPE, la situation d'Adrien Rabiot ne passe évidemment pas inaperçue sur le marché et l'OM aurait déjà plusieurs propositions. Le média révèle que Medhi Benatia, directeur sportif marseillais, aurait reçu des offres de Galatasaray, Aston Villa, West Ham, l'Inter, d'autres clubs italiens.