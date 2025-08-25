Remplaçant de Rabiot : L’OM rêve d’un joueur du Real Madrid !

Alors que l'OM a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts, Pablo Longoria et Medhi Benatia font le forcing pour lui trouver une porte de sortie, mais également pour recruter un nouveau milieu de terrain susceptible de compenser le départ de l'ancien joueur du PSG. Dans cette optique, l'OM tenterait un très gros coup du côté du Real Madrid.
En décidant de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts, l'OM a conscience qu'il va falloir remplacer l'un de ses meilleurs joueurs. Et ce ne sera pas facile à seulement huit jours de la fermeture du mercato. « Pour ramener qui? Dites-moi aujourd'hui sur le marché, je vais ramener qui, au moins au même niveau que Rabiot? Je ne dis pas plus fort, parce qu'il n'y a pas, mais au moins au même niveau », s'inquiétait même Medhi Benatia au micro de RMC Sport.
Ceballos, le rêve de l'OM
Néanmoins, cela n'empêche pas l'OM de s'activer en coulisses. Dans cette optique, les Marseillais rêvent d'un joueur du Real Madrid. Selon les informations de Fabrizio Romano, il s'agit de Dani Ceballos qui pourrait quitter la Casa Blanca d'ici la fin du mercato.
Un dossier très compliqué
Le journaliste italien précise toutefois qu'il s'agit d'un dossier difficile à boucler, ce qui n'empêche pas l'OM de tenter le coup. Des discussions auraient même déjà eu lieu avec le Real Madrid. Un prêt avec option d'achat serait en discussions pour ce qui serait l'un des plus gros coups de l'été en Ligue 1.