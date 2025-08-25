Remplaçant de Rabiot : L’OM rêve d’un joueur du Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts, Pablo Longoria et Medhi Benatia font le forcing pour lui trouver une porte de sortie, mais également pour recruter un nouveau milieu de terrain susceptible de compenser le départ de l'ancien joueur du PSG. Dans cette optique, l'OM tenterait un très gros coup du côté du Real Madrid.

En décidant de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts, l'OM a conscience qu'il va falloir remplacer l'un de ses meilleurs joueurs. Et ce ne sera pas facile à seulement huit jours de la fermeture du mercato. « Pour ramener qui? Dites-moi aujourd'hui sur le marché, je vais ramener qui, au moins au même niveau que Rabiot? Je ne dis pas plus fort, parce qu'il n'y a pas, mais au moins au même niveau », s'inquiétait même Medhi Benatia au micro de RMC Sport.

Ceballos, le rêve de l'OM Néanmoins, cela n'empêche pas l'OM de s'activer en coulisses. Dans cette optique, les Marseillais rêvent d'un joueur du Real Madrid. Selon les informations de Fabrizio Romano, il s'agit de Dani Ceballos qui pourrait quitter la Casa Blanca d'ici la fin du mercato.