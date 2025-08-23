Remplaçant de Rabiot - «On ne trouvera pas mieux» : L'OM est en panique sur le mercato, l'annonce qui fait trembler les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, l'OM a décidé de placer Jonatan Rowe et Adrien Rabiot sur la liste des transferts après la bagarre dans le vestiaire la semaine dernière. Par conséquent, le club phocéen va devoir trouver un remplaçant au milieu de terrain français. Mais de l'aveu même de Medhi Benatia, ce sera impossible.

Par le biais d’un communiqué officiel, l’OM a annoncé avoir placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts après la bagarre dans le vestiaire à Rennes vendredi soir. Par conséquent, le club phocéen va devoir se mettre en quête d’un nouveau milieu de terrain pour remplacer l’ancien joueur du PSG. Et le directeur sportif de l’OM Medhi Benatia reconnaît que ce sera quasiment impossible de trouver un joueur aussi fort qu’Adrien Rabiot à ce stade du mercato.

Benatia s'inquiète pour la succession de Rabiot « Franchement, je ne sais pas quoi répondre à ça. On lui a mis une offre sur la table depuis plus de deux mois et demi, qui était... Je ne sais même pas si quelqu'un à l'OM a déjà gagné ce salaire-là. Après, si Pablo qui veut rentrer dans les détails, c'est lui le président. Il vous dira s'il veut vous donner les détails. Moi, je m'arrêterai là parce que je n'aime pas non plus rentrer trop dans le... Mais on a fait une offre de contrat qui a été juste par rapport au niveau du joueur. Attention, il l'a méritée. Mais (une offre) qui était pour vraiment le mettre, encore une fois, dans le top top de notre projet, tout en haut. Donc aujourd'hui, se dire qu'on va perdre Adrien Rabiot à 10 jours de la fin du mercato… », a-t-il confié au micro de RMC Sport avant de poursuivre.