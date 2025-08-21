Signature au PSG : Le jackpot tant recherché tombe avec ce transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia est donc devenu un joueur du PSG. Acheté pour 70M€ à Naples, le Géorgien a signé avec un gros salaire à clé au sein du club de la capitale. Et voilà que cela faisait visiblement un moment que Kvaratskhelia et son agent recherchaient un tel contrat comme a pu le révéler Aurelio De Laurentiis, président napolitain.

Ayant longtemps résisté aux approches du PSG, Naples a fini par craquer pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Moyennant 70M€, le Géorgien a été vendu lors du dernier mercato hivernal. Si Aurelio De Laurentiis s'est résolu à se séparer de l'ailier gauche, le président de Naples a longtemps travaillé pour prolonger Kvaratskhelia. Une mission rendue quasiment impossible par l'agent du désormais Parisien.

Naples voulait prolonger Kvaratskhelia Interrogé par le Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis est revenu sur les négociations compliquées avec le clan Kvaratskhelia pour prolonger. Le président de Naples a ainsi confié : « Après la première saison formidable du Géorgien, nous avons immédiatement entamé des négociations pour un renouvellement de contrat, améliorant son salaire et lui offrant une somme très importante, car il était évident que cette indemnité limitée attirerait la moitié du monde prête à lui faire des ponts dorés ».