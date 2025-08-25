Rabiot - Départ de l’OM : Son prochain club annoncé à l’étranger ?

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, l’OM devra se décider si oui ou non il souhaite garder Adrien Rabiot. Le milieu de terrain est sur la liste des transferts depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe, mais l’espoir d’une réintégration pointe le bout de son nez. Si cela n’est pas possible, l’AC Milan espère pouvoir le recruter.

L’OM est un club à part et il l’a encore prouvé dernièrement. Alors que le club phocéen venait de concéder une défaite face à Rennes (1-0), le ton est monté dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui en sont venus aux mains. Une attitude impardonnable pour Pablo Longoria, qui a donc décidé de placer les deux joueurs sur la liste des transferts.

Rabiot pourrait finalement rester à l’OM Si Jonathan Rowe a déjà quitté l’OM, Adrien Rabiot lui est toujours là. Pour le moment aucun club n’’aurait approché le milieu de terrain, qui espère pouvoir rester à Marseille. Roberto De Zerbi a d’ailleurs tendu la main au Français après le match contre le Paris FC (victoire 5-2), mais reste à voir l’avis de Pablo Longoria sur le sujet.