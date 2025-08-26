Messi - Neymar : L’incroyable demande de la mère de Rabiot à l’OM

Adrien Rabiot, sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, se retrouve au centre d’une tempête médiatique. Si le conflit sur le terrain a été l’élément déclencheur, ce sont surtout les déclarations très émotionnelles de sa mère Véronique qui attisent les tensions, entre critiques du club et amplification de l’affaire dans les médias.
La violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a précipité la mise sur la liste des transferts du milieu de terrain. Malgré son statut de leader à l'OM, l'international tricolore n'est plus certain de poursuivre l'aventure, même si Roberto de Zerbi lui a ouvert la porte.
De Zerbi n'a pas épragné l'entourage de Rabiot
Pour justifier sa décision, le coach de l'OM avait aussi évoqué le rôle néfaste de son entourage, et notamment de sa mère Véronique Rabiot. « Ça a dégénéré, pas à cause de l’OM, mais à cause de l’entourage » avait confié De Zerbi vendredi dernier.
Les demandes hallucinantes de Véronique Rabiot
Sur sa dernière vidéo Youtube, Romain Molina confirme le comportement difficile de Véronique Rabiot, notamment durant les dernières négociations avec l'OM. « Elle dit des choses censées souvent, notamment lorsqu’elle fait la comparaison avec Greenwood. Si elle avait juste dit ça, on aurait dit qu’elle montre une contradiction à l’OM. Mais le problème est qu’il y a la guerre médiatique et surtout des demandes… On pense que nos enfants sont tellement bons, mais non. Des Messi, Neymar, Yamal, il n’y en a beaucoup. Et donc on peut dire non aux autres. Sauf qu’à un moment donné, il faut être froid pour réagir » a confié le journaliste.