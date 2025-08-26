Messi - Neymar : L’incroyable demande de la mère de Rabiot à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot, sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, se retrouve au centre d’une tempête médiatique. Si le conflit sur le terrain a été l’élément déclencheur, ce sont surtout les déclarations très émotionnelles de sa mère Véronique qui attisent les tensions, entre critiques du club et amplification de l’affaire dans les médias.

La violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a précipité la mise sur la liste des transferts du milieu de terrain. Malgré son statut de leader à l'OM, l'international tricolore n'est plus certain de poursuivre l'aventure, même si Roberto de Zerbi lui a ouvert la porte.

De Zerbi n'a pas épragné l'entourage de Rabiot Pour justifier sa décision, le coach de l'OM avait aussi évoqué le rôle néfaste de son entourage, et notamment de sa mère Véronique Rabiot. « Ça a dégénéré, pas à cause de l’OM, mais à cause de l’entourage » avait confié De Zerbi vendredi dernier.