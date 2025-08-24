L’OM lui «a fait mal», il annonce sa revanche !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enchaîné une deuxième victoire consécutive samedi face à Metz (3-0), l’OL se prépare à recevoir l’OM dimanche prochain au Groupama Stadium. Un rendez-vous très attendu par les Gones et notamment Corentin Tolisso, qui a encore en travers de la gorge les deux défaites concédées contre les Marseillais la saison dernière.

Vainqueur à Lens (0-1) lors de la première journée, l’OL a enchaîné samedi à l’occasion de la réception de Metz (3-0). La prochaine rencontre des Gones sera contre l’OM dimanche prochain à domicile, qui après sa défaite à Rennes (1-0) s’est imposé contre le Paris FC (5-2).

« Celui à domicile, il nous a fait mal » La saison dernière, l’OM l'avait emporté par deux fois face à l’OL, au Groupama Stadium (2-3) comme au Stade Vélodrome (3-2). Deux défaites que Corentin Tolisso n’a pas oubliées, notamment la première, à la suite d’un but de Jonathan Rowe dans les tout derniers instants de la rencontre.