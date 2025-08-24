L’OM lui «a fait mal», il annonce sa revanche !

Après avoir enchaîné une deuxième victoire consécutive samedi face à Metz (3-0), l’OL se prépare à recevoir l’OM dimanche prochain au Groupama Stadium. Un rendez-vous très attendu par les Gones et notamment Corentin Tolisso, qui a encore en travers de la gorge les deux défaites concédées contre les Marseillais la saison dernière.
Vainqueur à Lens (0-1) lors de la première journée, l’OL a enchaîné samedi à l’occasion de la réception de Metz (3-0). La prochaine rencontre des Gones sera contre l’OM dimanche prochain à domicile, qui après sa défaite à Rennes (1-0) s’est imposé contre le Paris FC (5-2).
« Celui à domicile, il nous a fait mal »
La saison dernière, l’OM l'avait emporté par deux fois face à l’OL, au Groupama Stadium (2-3) comme au Stade Vélodrome (3-2). Deux défaites que Corentin Tolisso n’a pas oubliées, notamment la première, à la suite d’un but de Jonathan Rowe dans les tout derniers instants de la rencontre.
« On a vraiment envie de prendre notre revanche »
« On a perdu les deux Olympicos la saison dernière. Surtout celui à domicile, il nous a fait mal. On était à 11 contre 10 et on prend le but à la dernière minute. On devait vraiment, pour moi, gagner ce match. Donc on a vraiment envie de prendre notre revanche et gagner dimanche », a confié Corentin Tolisso au micro de Téléfoot.