Rabiot - OM : «Ce n’est pas normal», la grosse annonce dans le vestiaire !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À l’OM, la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe continue de faire couler beaucoup d’encre. Alors que l’épisode fragilise l’équilibre interne, les prises de parole s’enchaînent pour tenter d’apaiser les débats. Après Roberto de Zerbi, qui a ouvert la porte à un retour, Angel Gomes a donné son avis sur cette affaire.

Le conflit entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a marqué la première journée de Ligue 1. Alors que l'OM cherche à retrouver une stabilité sportive, cet accrochage en interne vient ternir l’image de l’équipe et relancer les débats sur la gestion du vestiaire. L’incident a rapidement été relayé, alimentant un climat pesant au sein du club. Si les détails précis de la bagarre restent encore flous, son impact sur le moral du vestiaire est réel.

La sortie surprise de De Zerbi C'est dans ce contexte que Roberto de Zerbi a ouvert la porte à un retour d'Adrien Rabiot, alors que la direction de l'OM semblait vouloir montrer son autorité. « Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire » a déclaré l'entraîneur de l'OM après la victoire de son équipe face au Paris FC (5-2).