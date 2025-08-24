«J’ai pu voir ce que vous aviez dit sur moi...» : Un joueur débarque en direct et prend sa revanche sur Giovanni Castaldi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Interrogé par Ligue 1+ après la belle victoire de l’OL face au FC Metz (3-0), Corentin Tolisso a saisi l'occasion pour répondre en direct à d’anciennes critiques formulées par Giovanni Castaldi, révélant comment ces remarques l’avaient motivé à s'améliorer. Le milieu lyonnais continue de viser un retour en équipe de France.

L’Olympique Lyonnais réalise un sans-faute dans ce début de saison. Une semaine après le succès à Lens, et avant un premier choc face à l’OM le week-end prochain, les hommes de Paulo Fonseca se sont largement imposés sur leur pelouse contre le FC Metz (3-0). De retour à un excellent niveau depuis un an, Corentin Tolisso était au micro de Ligue 1+ après la rencontre, l’occasion pour lui de faire passer un message à Giovanni Castaldi.

« Je tenais à vous dire quelque chose... » Interrogé par le journaliste sur ses objectifs concernant l'équipe de France, le milieu de l’OL en a profité pour répondre à d’anciennes critiques formulées par le frère de Benjamin Castaldi. « Je tenais à vous dire quelque chose. Il y a deux ans, quand vous travailliez sur une autre chaîne, j’avais pu voir ce que vous aviez dit sur moi après un match contre Monaco. Ça m’avait un peu touché et surtout, ça m’avait beaucoup motivé, donc j'ai envie de vous dire merci même s’il y avait eu beaucoup de critiques », a indiqué Corentin Tolisso à l’antenne.