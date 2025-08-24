«J’ai pu voir ce que vous aviez dit sur moi...» : Un joueur débarque en direct et prend sa revanche sur Giovanni Castaldi

Interrogé par Ligue 1+ après la belle victoire de l’OL face au FC Metz (3-0), Corentin Tolisso a saisi l'occasion pour répondre en direct à d’anciennes critiques formulées par Giovanni Castaldi, révélant comment ces remarques l’avaient motivé à s'améliorer. Le milieu lyonnais continue de viser un retour en équipe de France.
L’Olympique Lyonnais réalise un sans-faute dans ce début de saison. Une semaine après le succès à Lens, et avant un premier choc face à l’OM le week-end prochain, les hommes de Paulo Fonseca se sont largement imposés sur leur pelouse contre le FC Metz (3-0). De retour à un excellent niveau depuis un an, Corentin Tolisso était au micro de Ligue 1+ après la rencontre, l’occasion pour lui de faire passer un message à Giovanni Castaldi.
« Je tenais à vous dire quelque chose... »
Interrogé par le journaliste sur ses objectifs concernant l'équipe de France, le milieu de l’OL en a profité pour répondre à d’anciennes critiques formulées par le frère de Benjamin Castaldi. « Je tenais à vous dire quelque chose. Il y a deux ans, quand vous travailliez sur une autre chaîne, j’avais pu voir ce que vous aviez dit sur moi après un match contre Monaco. Ça m’avait un peu touché et surtout, ça m’avait beaucoup motivé, donc j'ai envie de vous dire merci même s’il y avait eu beaucoup de critiques », a indiqué Corentin Tolisso à l’antenne.
« Ça m’a mis un coup au moral »
« Désolé », a répondu Giovanni Castaldi avec le sourire. « Je me souviens que j’étais devant ma télé, a ajouté Corentin Tolisso. Non mais ça m’a aidé au final. Ça m’a mis un coup au moral donc aujourd’hui, je suis aujourd'hui très fier que vous me posiez cette question (d'un possible retour en Bleus). C’est un peu une revanche ». Et de conclure, en répondant à la question initiale : « Je travaille beaucoup au quotidien, j’essaie de rendre ce que le coach me donne. Après, on verra ce qui se passe pour l’équipe de France, bien sûr que c’est un objectif. Je l’ai dit l’année dernière, ça n’a pas changé cette année. Je me sens bien, pas à 100 %, mais de mieux en mieux, donc à moi de répondre présent sur le terrain, essayer de marquer des buts, être décisif pour mon équipe et surtout l’aider à gagner. Après, les choses se feront dans la logique. »