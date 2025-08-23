OM : La grande annonce de De Zerbi pour l’après-Rabiot !

Alexis Brunet

Suite à une bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot ne devrait plus porter le maillot de l’OM. Le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts par Pablo Longoria. Roberto De Zerbi va devoir faire sans l’international français et Pierre-Emerick Aubameyang a dévoilé ce qu’avait dit le coach italien pour aborder cette nouvelle étape.

L’OM s’est bien repris. Après avoir concédé une défaite 1-0 face à Rennes pour leur premier match de la saison en Ligue 1, les partenaires de Leonardo Balerdi ont cette fois obtenu une victoire face au Paris FC lors de la deuxième journée (5-2).

« Le coach nous a bien briefés » Une rencontre que n’a pas disputée Adrien Rabiot, puisque le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Au coup de sifflet final, au micro de beIN SPORTS, Pierre-Emerick Aubameyang a dévoilé quel avait été le discours de Roberto De Zerbi pour faire sans le Français dorénavant. « Cela fait plaisir. Je suis super content d'avoir pris cette victoire, c'était important après cette semaine de folie marseillaise (sourire). Le coach nous a bien briefés sur le fait de jouer avec confiance, de prendre conscience qu'on était une équipe forte, à la maison, malgré le groupe réduit. Il fallait faire les efforts ensemble, générer l'appui du public. »