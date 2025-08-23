Pierre Ménès : Le grand retour à Canal+ qui l’emballe !

Ce samedi, Stéphane Guy a fait un retour remarqué sur Canal+ lors du match Manchester City-Tottenham, réintégrant la chaîne après l'annulation de son licenciement par la Cour d'appel de Paris. Écarté en 2020 pour avoir soutenu un collègue humoriste, le retour du journaliste a été salué par de nombreux téléspectateurs, y compris Pierre Ménès.
« Citoyennes, citoyens, bienvenue à l'Etihad Stadium... » Les téléspectateurs de Canal+ ont retrouvé une voix familière ce samedi, à l’occasion du choc de Premier League entre Manchester City et Tottenham. Moins de cinq ans après son départ, le journaliste était aux commentaires, deux mois après l’annulation de son licenciement auprès de la Cour d’appel de Paris.
Le commentateur avait été viré en 2020
En 2020, Stéphane Guy avait été écarté de Canal+ après avoir transmis à l’antenne un message de soutien à l'humoriste Sébastien Thoen, lui-même viré de la chaîne cryptée pour avoir participé à une parodie de l'émission L'Heure des pros, diffusée de CNews, qui fait partie du même groupe. Le retour du commentateur n’a échappé à personne, avec de nombreux messages sur les réseaux sociaux.
Pierre Ménès satisfait d’entendre Stéphane Guy
Pierre Ménès a notamment été interpellé sur X par un fan de foot anglais ravi d’entendre de nouveau le journaliste. « C’est sympa, quand même, un match commenté par Stéphane Guy », a lancé cet internaute. Un sentiment partagé par l’ancien chroniqueur du Canal Football Club : « Oui, très ».