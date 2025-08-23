OM : Rabiot a «gangréné le vestiaire», la terrible accusation en direct !

Alexis Brunet

Vendredi dernier, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot en sont venus aux mains dans le vestiaire de l’OM après la défaite contre Rennes (1-0). Depuis, le club phocéen a décidé de sévir en mettant en vente les deux joueurs. Un choix judicieux pour Jérôme Rothen, car cet évènement avait gangréné le vestiaire et les départs de l’Anglais et du Français vont permettre au groupe marseillais de mieux vivre.

Après une préparation plutôt bien gérée, l’OM ne s’attendait pas à un tel début de saison en Ligue 1. Opposés à Rennes lors de la première journée, les Marseillais ont été pris au piège. Pourtant en supériorité numérique pendant 60 minutes, les coéquipiers de Mason Greenwood se sont finalement inclinés 1-0 à cause d’un but de Ludovic Blas à la dernière minute.

Rabiot et Rowe se sont bagarrés Après cette contreperformance, les nerfs étaient tendus dans le vestiaire de l’OM. Geronimo Rulli s’en est notamment pris verbalement à Jonathan Rowe mais c’est avec Adrien Rabiot que cela a dérapé par la suite. Le Français et l’Anglais en sont venus aux mains et les échanges de coups ont été d’une rare violence selon Pablo Longoria. Le président marseillais a d’ailleurs décidé de sévir par la suite, en plaçant les deux fautifs sur la liste des transferts. Ils vont donc quitter le sud de la France avant la fin du mercato.