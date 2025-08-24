Rabiot - OM : «On me prend pour un c*n», la trahison qui ne passe pas !

Amadou Diawara

Après s'être battu avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts de l'OM. Toutefois, Roberto De Zerbi a laissé entendre ce samedi soir que le club marseillais pourrait finalement revenir sur sa décision de vendre son numéro 25. Interrogé sur la sortie du coach de l'OM, Najim Medini a poussé un énorme coup de gueule.

Après la défaite de l'OM sur la pelouse du Stade Rennais (1-0, le 15 aout au Roazhon Park), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire. Après cette violente bagarre, le club phocéen a décidé de placer l'international français sur sa liste de transferts, et ce, dans le but de le vendre cet été. Toutefois, Roberto De Zerbi a laissé entendre ce samedi soir que l'OM pourrait finalement donner une deuxième chance à Adrien Rabiot. Ce qui a provoqué la colère de Najim Medini, journaliste de Winamax FC.

«Je trouverai ça ridicule et même honteux» « L'annonce de Roberto De Zerbi sur Adrien Rabiot ? Je t'avoue que j'ai été un peu choqué. Si Adrien Rabiot est réintégré, je trouverai ça ridicule et même honteux quoi. Au bout d'un moment, les mots ont un sens et du poids. Tu ne peux pas venir comme ça en conférence de presse, avoir les propos qu'il a pu tenir. Dire : "je ne vais pas me prostituer pour un joueur", c'était des mots assez forts en plus. Et puis 24 heures plus tard, te contredire toi-même. A un moment, que ce soit nous les passionnés de football ou les supporters de l'OM, moi j'ai l'impression qu'on me prend un peu pour un con. Tu me dis quelque chose et 24 heures plus tard, tu me dis exactement le contraire. Et à ça, tu rajoutes le fait que Benatia a dit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, que Longoria a dit que c'était d'une "violence inouïe", quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans un vestiaire, et toutes les déclarations de Véronique Rabiot, qui a dit des choses assez étonnantes. Elle a dit que Roberto De Zerbi était quelqu'un qui n'arrêtait pas d'aboyer, elle a considéré que Benatia et Longoria étaient des personnes qui étaient incompétentes, et qui n'avaient rien à faire là. On est à la limite du manque de respect. Et finalement, le joueur va peut-être être réintégré », s'est emporté Najim Medini, avant d'en rajouter une couche.