Officiel - Affaire Rabiot : Il fait ses adieux à l'OM après la bagarre !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jonathan Rowe n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Quelques jours après son altercation avec Adrien Rabiot, l’attaquant anglais de 22 ans a pris la direction de l’Italie et rejoint Bologne. Avant de pleinement s'engager dans sa nouvelle équipe, il a tenu à adresser un long message d’adieu aux supporters marseillais.

L’histoire de Jonathan Rowe à l’OM aura été brève mais intense. Recruté il y a un an pour environ 16M€, le jeune attaquant anglais avait rapidement séduit par sa fougue et son engagement sur le terrain. Mais entre son irrégularité et surtout la fameuse altercation en interne qui a marqué la fin de son aventure phocéenne, l’avenir de Rowe ne pouvait visiblement plus s’écrire au Vélodrome. Bologne s’est ainsi engouffré dans la brèche pour l’attirer en Serie A, officialisant le transfert ce dimanche par un communiqué. L’OM réalise une belle opération financière puisque le deal atteint 19,5M€, auxquels s’ajoutera un pourcentage de 10 % sur une éventuelle revente future.

Rowe fait ses adieux à l'OM Avant de quitter l'OM, Jonathan Rowe a tenu à s’adresser aux supporters dans une longue lettre publiée sur ses réseaux sociaux. « Chers Marseillais, Je dois commencer par dire que je n'ai jamais connu un soutien comme le vôtre auparavant ! Depuis que j'ai atterri à l'aéroport de Marignane il y a un an, jusqu'à maintenant. Cela a été une montagne russe d'émotions, mais je tiens à vous remercier sincèrement pour la foi et le soutien que vous avez eu en moi tout au long du chemin. Je ne veux pas entrer dans trop de détails » a déclaré le joueur anglais.