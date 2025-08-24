Chaos à l’OM : Frank McCourt zappe Adrien Rabiot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A une semaine de la fin du mercato estival, Roberto De Zerbi a surpris ce samedi en évoquant un possible retour d’Adrien Rabiot dans son groupe. Présent au Vélodrome pour assister à la victoire de l’OM contre le Paris FC, le propriétaire Frank McCourt a quant à lui préféré ne pas évoquer le dossier.

« Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne ». Ce samedi, Roberto De Zerbi a surpris en évoquant la possible réintégration d’Adrien Rabiot dans son groupe. « Je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique », a indiqué l’entraîneur de l’OM après la victoire contre le Paris FC (5-2).

Le boss de l’OM évite le sujet Rabiot Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui n’ont pas été prévenus au préalable de cette sortie, ont de quoi être surpris, eux qui n’ont pas évoqué l’affaire ce samedi. Il en est de même pour Frank McCourt, présent au Vélodrome. Comme l’explique RMC, le propriétaire de l’OM a été interrogé par deux suiveurs du club sur ce dossier épineux, et a préféré ne pas s’impliquer, laissant ses dirigeants s’en charger.