Chaos à l’OM : Frank McCourt zappe Adrien Rabiot !

A une semaine de la fin du mercato estival, Roberto De Zerbi a surpris ce samedi en évoquant un possible retour d’Adrien Rabiot dans son groupe. Présent au Vélodrome pour assister à la victoire de l’OM contre le Paris FC, le propriétaire Frank McCourt a quant à lui préféré ne pas évoquer le dossier.
« Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne ». Ce samedi, Roberto De Zerbi a surpris en évoquant la possible réintégration d’Adrien Rabiot dans son groupe. « Je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique », a indiqué l’entraîneur de l’OM après la victoire contre le Paris FC (5-2).
Le boss de l’OM évite le sujet Rabiot
Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui n’ont pas été prévenus au préalable de cette sortie, ont de quoi être surpris, eux qui n’ont pas évoqué l’affaire ce samedi. Il en est de même pour Frank McCourt, présent au Vélodrome. Comme l’explique RMC, le propriétaire de l’OM a été interrogé par deux suiveurs du club sur ce dossier épineux, et a préféré ne pas s’impliquer, laissant ses dirigeants s’en charger.
McCourt soutient les hommes forts de l’OM
Cette semaine, Frank McCourt avait affiché son « soutien » et son « entière confiance » envers Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, en réponse à l’affaire Rabiot. « La gestion (du club) repose sur des valeurs fondamentales: humilité, discipline, respect de l’autre, des hiérarchies et de l’institution, autant de principes qui ont permis au club d’atteindre ses objectifs au cours de l’année passée », avait ajouté l’Américain dans un communiqué. Reste à voir désormais ce que va décider l'état-major de l'OM pour Rabiot.