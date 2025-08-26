Bagarre à l'OM : Une bombe est lâchée sur Véronique Rabiot !

C’est la guerre ouverte entre l’Olympique de Marseille et Adrien Rabiot, ou plus précisément son entourage. Car si Roberto De Zerbi a récemment émis l’idée de pouvoir finalement réintégrer l’international français, la rupture semble bel et bien totale avec Véronique Rabiot, sa mère et agent.
Tout allait si bien pour Adrien Rabiot, à Marseille. L’ancien du PSG était devenu en une seule saison l’un des piliers de l’OM et avec le retour en Ligue des Champions, tout le monde s’attendait à voir d’autres grandes prestations.
La main tendue de De Zerbi
Un départ semblait inévitable, mais récemment le vent a semblé tourner, surtout après la dernière sortie de Roberto De Zerbi. Alors qu’il était sur la même ligne que Medhi Benatia et Pablo Longoria depuis le début de la polémique, le coach de l’OM a surpris tout le monde en évoquant une possible réconciliation avec Adrien Rabiot.
« Il va falloir que tu t’excuses et surtout, que tu mettes ta maman de côté »
Mais cela pourrait bien avoir des conséquences importantes dans l’entourage du joueur, à en croire les dernières indiscrétions. « De Zerbi ? De ce que je lis et j’ai les mêmes informations, il dit à Adrien : Si tu veux réintégrer l’OM la porte est grande ouverte, mais il va falloir que tu t’excuses et surtout, que tu mettes ta maman de côté » a déclaré Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.