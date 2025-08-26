Bagarre à l'OM : Une bombe est lâchée sur Véronique Rabiot !

Axel Cornic

C’est la guerre ouverte entre l’Olympique de Marseille et Adrien Rabiot, ou plus précisément son entourage. Car si Roberto De Zerbi a récemment émis l’idée de pouvoir finalement réintégrer l’international français, la rupture semble bel et bien totale avec Véronique Rabiot, sa mère et agent.

Tout allait si bien pour Adrien Rabiot, à Marseille. L’ancien du PSG était devenu en une seule saison l’un des piliers de l’OM et avec le retour en Ligue des Champions, tout le monde s’attendait à voir d’autres grandes prestations.

La main tendue de De Zerbi Un départ semblait inévitable, mais récemment le vent a semblé tourner, surtout après la dernière sortie de Roberto De Zerbi. Alors qu’il était sur la même ligne que Medhi Benatia et Pablo Longoria depuis le début de la polémique, le coach de l’OM a surpris tout le monde en évoquant une possible réconciliation avec Adrien Rabiot.