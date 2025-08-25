Départ de l'OM : Adrien Rabiot a tranché pour son mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot figure sur la listes des transferts de son club, et ce, depuis sa violente altercation avec Jonathan Rowe. Alors que sa direction n'a pas pris de décision définitive quant à son avenir, l'international français n'a pas tiré un trait sur la possibilité de rester à Marseille.

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a vu la direction de l'OM le placer sur sa liste des transferts. Toutefois, le numéro 25 marseillais peut espérer bénéficier d'une deuxième chance. En effet, Roberto De Zerbi a laissé clairement entendre qu'il était prêt à réintégrer Adrien Rabiot.

OM : Rabiot a la cote sur le marché « En ce qui concerne Rabiot, je n'ai pas encore parlé à Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) mais l'espoir je l'ai, et c'est pas seulement par rapport à la valeur du joueur, mais par rapport à la personne qu'il est. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Rabiot à l'OM, est-ce encore possible ? Je ne suis pas quelqu'un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu'un de bien. Je lui ai donné un conseil, j'espère qu'il le suivra et qu'il me suivra. Je pense être quelqu'un de bien aussi, j'essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur, mais pour la personne qu'il est. Je pense que c'est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistiquement, mais aussi humainement », a reconnu Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM, lors de sa dernière conférence de presse.