Transfert de Rabiot : Coup de théâtre à l'OM !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, Adrien Rabiot a été placé sur la liste de transferts de l'OM après sa violente altercation avec Jonathan Rowe. Malgré tout, la direction marseillaise n'aurait pas pris de décision définitive concernant l'avenir de son numéro 25. Reste à savoir s'il quittera finalement l'OM avant la fin du marché, programmée le 1er septembre à 20 heures.

Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM de Roberto De Zerbi s'est incliné face au Stade Rennais (1-0). Après le coup de sifflet final de cette rencontre, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans l'un des vestiaires du Roazhon Park.

L'OM n'a pas pris sa décision pour Rabiot Après la violente altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont décidé de vendre leurs deux joueurs cet été. Si l'Anglais a migré vers Bologne, le Français est toujours là, et il pourrait finalement ne pas partir. En effet, le coach de l'OM a laissé entendre qu'il était prêt à donner une deuxième chance à Adrien Rabiot. Mais quelle est la position de la direction marseillaise ?