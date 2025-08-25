OM : Coup de tonnerre pour Rabiot, la grosse condition pour son retour !

Depuis quelques jours, l’OM a placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Le milieu de terrain doit donc quitter Marseille, mais l’hypothèse d’une improbable réintégration au sein du club phocéen prend de l’ampleur dernièrement. Toutefois, cela sera compliqué, car les dirigeants marseillais devront passer outre les déclarations de sa mère et agente.
La fin de mercato s’annonce particulièrement mouvementée à l’OM. Le club phocéen a prévu encore beaucoup de transferts comme l’a demandé Roberto De Zerbi, mais il devra également régler le cas Adrien Rabiot. Le Français est sur le départ de Marseille, depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes (1-0).
Rabiot peut encore rester à l’OM
Il y a quelques jours, Pablo Longoria avait décidé de sévir en plaçant Jonathan Rowe et Adrien Rabiot sur la liste des transferts à cause de leur bagarre. Depuis, le premier a quitté Marseille, mais le second est toujours là. D’après les informations du Parisien, le milieu de terrain pourrait d’ailleurs finalement rester à l’OM, du moins c’est un scénario possible et c’est celui que désire Roberto De Zerbi. Mais pour qu’un tel retournement de situation ait lieu, il faudrait que Medhi Benatia et Pablo Longoria passent outre les déclarations de Véronique Rabiot, qui s’était montrée très critique envers les deux dirigeants marseillais.
« Je pense que le costume est trop grand pour eux »
Dans une interview accordée à La Provence, Véronique Rabiot avait pointé du doigt les deux hommes forts de l’OM, qualifiant leur décision envers son fils de trahison. « C'est grave. Vous voyez, c'est ça la trahison. Je ne me l'explique pas, on ne comprend pas. Au final, je pense que le costume est trop grand pour eux (Pablo Longoria et Benatia), ils ne sont pas à la hauteur. On ne peut pas le croire quand il dit qu'il n'a jamais vu ça dans un vestiaire en 18 ans de carrière. Il doit faire rire tous les gens du monde du football. Comment peut-il dire ça ? Ça existe, et ça a toujours existé. »