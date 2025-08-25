OM : Coup de tonnerre pour Rabiot, la grosse condition pour son retour !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l’OM a placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Le milieu de terrain doit donc quitter Marseille, mais l’hypothèse d’une improbable réintégration au sein du club phocéen prend de l’ampleur dernièrement. Toutefois, cela sera compliqué, car les dirigeants marseillais devront passer outre les déclarations de sa mère et agente.

La fin de mercato s’annonce particulièrement mouvementée à l’OM. Le club phocéen a prévu encore beaucoup de transferts comme l’a demandé Roberto De Zerbi, mais il devra également régler le cas Adrien Rabiot. Le Français est sur le départ de Marseille, depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes (1-0).

Rabiot peut encore rester à l’OM Il y a quelques jours, Pablo Longoria avait décidé de sévir en plaçant Jonathan Rowe et Adrien Rabiot sur la liste des transferts à cause de leur bagarre. Depuis, le premier a quitté Marseille, mais le second est toujours là. D’après les informations du Parisien, le milieu de terrain pourrait d’ailleurs finalement rester à l’OM, du moins c’est un scénario possible et c’est celui que désire Roberto De Zerbi. Mais pour qu’un tel retournement de situation ait lieu, il faudrait que Medhi Benatia et Pablo Longoria passent outre les déclarations de Véronique Rabiot, qui s’était montrée très critique envers les deux dirigeants marseillais.