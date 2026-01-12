Départ de l'OM : Gouiri se lâche !

Amadou Diawara

Victime de luxations récurrentes de l'épaule droite, Amine Gouiri est passé par la case opération au mois d'octobre. Totalement remis, le buteur 25 ans a signé son grand retour avec l'OM. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Amine Gouiri s'est livré sur son départ à Aspetar pour sa rééducation.

Lors de la première partie de saison, Amine Gouiri avait un problème à l'épaule droite. Victime de luxations à répétition, le numéro 9 de l'OM a décidé de se faire opérer au mois d'octobre. Ayant manqué trois mois de compétition, Amine Gouiri a fait son grand retour face au FC Nantes (défaite 2-0 le 4 janvier).

«Trois mois sans jouer, ça fait beaucoup» Présent en conférence de presse avant d'affronter le Bayeux FC en 16ème de finale de la Coupe de France, Amine Gouiri est revenu sur son calvaire. « C'était difficile, trois mois sans jouer, ça fait beaucoup. Ce qui était bien dans mes blessures, c'est que je pouvais utiliser mes jambes, travailler en salle, marcher, faire du vélo », a confié le buteur de 25 ans, avant d'en rajouter une couche.