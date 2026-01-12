Zidane - Deschamps : Le coup de pression en public ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grandissime favori pour venir assurer la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane n'a jamais caché son rêve de débarquer chez les Bleus. Et dès 2022, dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, l'ancien coach du Real Madrid mettait la pression en affichant sa détermination à vouloir entraîner la sélection tricolore...

Didier Deschamps avait officialisé il y a un an la fin à venir de son règne en équipe de France, qui dure depuis l'été 2012. Le sélectionneur national quittera son poste après la Coupe du Monde 2026, et Zinedine Zidane fait d'ores et déjà figure de grand favori pour venir lui succéder. Il faut dire que l'ancien coach du Real Madrid rêve de cette fonction et ne s'en est jamais caché, à l'image de cette interview accordée à L'EQUIPE en juin 2022 et dans laquelle il mettait indirectement la pression sur Deschamps publiquement.

« L’équipe de France bien ancrée dans ma tête » « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! (Il met sa main sur son cœur.)Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête », confiait Zinedine Zidane sur son rêve de devenir sélectionneur de l'équipe de France.