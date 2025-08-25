Mercato - PSG : Accord à 10M€, transfert imminent ?

Axel Cornic

La fin du mercato nous réserve encore quelques rebondissements du côté du Paris Saint-Germain, avec notamment le possible départ de Gianluigi Donnarumma. Ecarté depuis l’arrivée au club de Lucas Chevalier, l’international italien pourrait notamment rebondir en Premier League, avec Manchester City qui lui ferait les yeux doux.

Héros de la Ligue des Champions il y a quelques mois, Gianluigi Donnarumma n’est désormais plus le bienvenu à Paris. Le gardien de but a été écarté et le PSG a déjà pris son remplaçant, puisque Lucas Chevalier est arrivé en provenance du LOSC. La seule solution pour lui est donc devenu un départ, à moins d’un de la fin de son contrat.

Un nouvel avenir en Angleterre Plusieurs pistes ont été évoquées au fil des dernières semaines, mais au vu du salaire et du standing du joueur, la seule véritable option semble être la Premier League. Récemment les médias britanniques ont évoqué un intérêt de Manchester United, mais c’est plutôt du côté de Manchester City que pourrait rebondir Donnarumma.