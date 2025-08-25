Transfert à 0€ : Il arrive à l’OM, son contrat a fuité !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le départ de Quentin Merlin à Rennes n’a toujours pas été compensé, l’OM a identifié deux joueurs pour le remplacer : Kostas Tsimikas et Emerson Palmieri. Il semblerait que la direction olympienne ait fait son choix, puisqu’elle est en train de finaliser la signature du second nommé, qui pourrait être libéré de sa dernière année de contrat par West Ham.

L’OM est sur tous les fronts dans la dernière ligne droite du mercato. Alors qu’Adrien Rabiot (30 ans) pourrait s’en aller, des discussions ont été initiées avec le Real Madrid pour Dani Ceballos (29 ans), d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano. Marseille aimerait obtenir le prêt avec option d’achat de l’international espagnol (13 sélections), à qui il reste encore deux ans de contrat avec la Casa Blanca.

Un latéral gauche recherché pour remplacer Merlin Selon Fabrizio Romano, l’OM est également entré en contact avec l’entourage de Dani Ceballos. Autre dossier chaud, celui de Joel Ordóñez (21 ans, Club Bruges). Bloqué par son club, l’international équatorien (8 sélections) veut rejoindre Marseille d’ici à la fermeture du marché des transferts. En défense, la direction olympienne s’active également afin de recruter un latéral gauche. Quentin Merlin (23 ans) ayant été transféré à Rennes, Roberto De Zerbi ne peut compter plus que sur Ulisses Garcia (29 ans) comme spécialiste du poste.