Transfert historique à l’OM : Le coup de pression pour signer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En quête d’un renfort pour l’axe de sa défense, l’Olympique de Marseille souhaite s’attacher les services de Joel Ordóñez, déterminé à venir. Alors que Bruges a revu sa position concernant l’Équatorien, ce dernier est parti au clash pour boucler son transfert en France. Une opération qui pourrait être historique.

A une semaine de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille n’a pas encore fini ses emplettes. En plus de devoir gérer le dossier du milieu de terrain, avec le cas Rabiot, Roberto De Zerbi espère voir débarquer un défenseur, avec une priorité en tête : Joel Ordóñez. Et pour parvenir à ses fins, l’OM est prêt à formuler une très grosse offre.

Bruges change d’avis Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l’OM a fini par céder aux exigences de Bruges en formulant une offre de 25M€ + 5M€ de bonus pour l’Équatorien, qui pourrait alors devenir la recrue défensive la plus chère de l’histoire du club, mais la formation belge a revu sa position, expliquant ce revirement par une « erreur de coordination entre la volonté du propriétaire (ne pas vendre Ordoñez) et les dires de la direction ». Dans ce dossier, l’OM peut compter sur la détermination de Joel Ordóñez.