30M€ : Le nouveau transfert qui se prépare au PSG !

Le PSG et Manchester City seraient proche d’un accord pour Gianluigi Donnarumma, relégué au second plan après l'arrivée de Lucas Chevalier. Le montant de l’opération serait compris entre 30 et 35 millions d'euros. Le gardien italien, prêt à rejoindre les Citizens, attend le départ d'Ederson vers Galatasaray pour finaliser son transfert.

Le Paris Saint-Germain et Manchester City, en pole dans le dossier, n’ont plus qu’une semaine pour parvenir à un accord pour le transfert de Gianluigi Donnarumma, dont l’avenir ne s’écrit plus chez le champion d’Europe. Après l’arrivée de Lucas Chevalier, l’international italien est poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat et apparaît comme la priorité des Citizens en cas de départ d’Ederson vers Galatasaray.

Accord proche entre City et le PSG ? Si toutes les conditions ne sont pas encore remplies pour le transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City, Fabrizio Romano se montre optimiste sur la conclusion du dossier. Selon les informations du journaliste divulguées sur le site GiveMeSport, les deux clubs sont proches d’un accord pour un montant compris entre 30 et 35M€.