PSG - Donnarumma : Coup de théâtre à 34M€ !

Alexis Brunet

Cet été, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie au PSG. Le gardien de but intéresse notamment les deux clubs de Manchester. Les Red Devils aimeraient miser sur l’Italien pour retrouver leur lustre d’antan, mais pour cela ils doivent d’abord vendre André Onana, pour qui un chèque d’au moins 34M€ est attendu.

Gianluigi Donnarumma ne s’attendait clairement pas à un départ de la sorte au PSG. Pourtant très important la saison dernière dans le sacre en Ligue des champions, l’Italien a été poussé vers la sortie par le club de la capitale et plus précisément par Luis Enrique qui ne comptait plus sur lui. L’Espagnol a alors obtenu l’arrivée de Lucas Chevalier, qui est devenu le nouveau numéro un dans les buts parisiens.

Manchester United pense à Donnarumma Après quatre ans au PSG, l’avenir de Gianluigi Donnarumma pourrait bien s’écrire du côté de l’Angleterre. L’Italien intéresse Manchester United et Manchester City. Les deux clubs de Premier League aimeraient s’offrir les services de l’un des meilleurs gardiens du monde afin de repartir sur de bonnes bases après une saison dernière très compliquée.