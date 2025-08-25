OM : Transfert d'un attaquant, c'est bouclé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Écarté du groupe professionnel depuis la reprise de l’entraînement début juillet, Faris Moumbagna est sur le départ de l’OM et pourrait avoir trouvé son prochain club. L’attaquant âgé de 25 ans se rapproche de Cremonese, promu en Serie A, qu’il devrait rejoindre dans le cadre d’un prêt avec option d’achat non obligatoire.

De retour après avoir connu une saison blanche, Faris Moumbagna va très bientôt quitter l’OM. L’année dernière, lors de la première journée de championnat, l’international camerounais (9 sélections) avait été victime d’une rupture des ligaments croisés et a repris l’entraînement avec l’équipe réserve cet été.

Direction Cremonese pour Moumbagna Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi cette saison, l’OM lui a trouvé un point de chute. En effet, d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Faris Moumbagna est sur le point de rejoindre Cremonese, promu en Serie A, et devrait passer sa visite médicale mardi.