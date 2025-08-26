Transferts : L’OM veut éjecter un joueur, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir attiré plusieurs recrues estivales, l’OM cherche désormais à alléger son effectif. Plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, à commencer par Azzedine Ounahi. Prêté au Panathinaïkos la saison dernière, l’international marocain ne fait plus partie des plans du club, qui souhaite lui trouver une porte de sortie rapidement. Selon un technicien, un départ en Espagne ne lui ferait pas de mal.

Le chantier estival de l’OM ne concerne pas seulement les arrivées. Le club phocéen veut désormais réduire la taille de son effectif et alléger sa masse salariale. Selon L’Équipe, plusieurs joueurs sont concernés par ce plan de dégraissage : Neal Maupay, Amine Harit, Faris Moumbagna, Derek Cornelius et Azzedine Ounahi ont tous été priés de se trouver un nouveau club.

Ounahi poussé vers la sortie Recruté en janvier 2023 après un Mondial remarqué avec le Maroc, Ounahi n’a jamais réellement su s’imposer à l'OM, malgré un potentiel technique certain. Prêté la saison dernière au Panathinaïkos, le milieu de terrain marocain garde une bonne cote en Europe. Gérone surveillerait sa situation.