Il quitte l’OM et sort du silence sur l’affaire Rabiot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Roberto De Zerbi a fait un geste envers Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, Jean-Pierre Papin s’est prononcé sur ce dossier délicat et incertain, lui qui a eu l’occasion de côtoyer l’international français l’an dernier à l’OM.

Interrogé par l'AFP pour évoquer la mise à l’écart d’Adrien Rabiot, impliqué dans une bagarre dans le vestiaire de l’OM après la défaite à Rennes, Pablo Longoria avait justifié cette décision fracassante en évoquant « un événement d'une gravité et d'une violence extrêmes, quelque chose d'inouï », l’obligeant ainsi à sanctionner durement le milieu phocéen.

« Je ne pense pas que Rabiot ait fait très fort » Ancien joueur de l’OM, mais également présent dans l’organigramme du club la saison dernière, Jean-Pierre Papin a livré son sentiment sur ce dossier. « Moi aussi, des bagarres, j’en ai vu, j’en ai connu. Et ça se règle très souvent dans le vestiaire, avec le coach et les joueurs, éventuellement le président. Maintenant, je ne pense pas que Rabiot ait fait très fort, comme on peut l’expliquer. Il s’est excusé et De Zerbi lui a tendu la main », a-t-il confié sur RMC.