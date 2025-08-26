Il quitte l’OM et sort du silence sur l’affaire Rabiot !

Alors que Roberto De Zerbi a fait un geste envers Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, Jean-Pierre Papin s’est prononcé sur ce dossier délicat et incertain, lui qui a eu l’occasion de côtoyer l’international français l’an dernier à l’OM.
Interrogé par l'AFP pour évoquer la mise à l’écart d’Adrien Rabiot, impliqué dans une bagarre dans le vestiaire de l’OM après la défaite à Rennes, Pablo Longoria avait justifié cette décision fracassante en évoquant « un événement d'une gravité et d'une violence extrêmes, quelque chose d'inouï », l’obligeant ainsi à sanctionner durement le milieu phocéen.
« Je ne pense pas que Rabiot ait fait très fort »
Ancien joueur de l’OM, mais également présent dans l’organigramme du club la saison dernière, Jean-Pierre Papin a livré son sentiment sur ce dossier. « Moi aussi, des bagarres, j’en ai vu, j’en ai connu. Et ça se règle très souvent dans le vestiaire, avec le coach et les joueurs, éventuellement le président. Maintenant, je ne pense pas que Rabiot ait fait très fort, comme on peut l’expliquer. Il s’est excusé et De Zerbi lui a tendu la main », a-t-il confié sur RMC.
« Ce n’est pas le Adrien Rabiot que je connais »
« Le problème de cette histoire, c’est qu’on sait soi-disant beaucoup de choses, ajoute JPP. Il y a eu une altercation, il y a eu ci, il y a eu ça… Mais les joueurs n’ont pas trop parlé. Rowe, on ne l’a pas entendu. Rabiot, on ne l’a pas entendu non plus. Moi, je connais bien Adrien, je l’ai côtoyé l’année dernière. C’est quelqu’un d’une simplicité et d’une discrétion totale. Ça m’a vraiment surpris de voir ce qui s’est passé et ce qu’on a dit. Ce n’est pas le Adrien Rabiot que je connais ».