Le successeur de Rabiot est trouvé, l’OM vend la mèche

Alors que l’avenir d’Adrien Rabiot à Marseille reste incertain, l’OM travaille activement en coulisses pour trouver un nouveau milieu de terrain. Dani Ceballos, en manque de temps de jeu au Real Madrid, est plus que jamais dans le viseur du club phocéen, qui espère conclure un prêt avec option d’achat. Dans ce dossier, la direction a bon espoir de parvenir à un accord dans les prochaines heures.
Le départ acté ou à venir d’Adrien Rabiot oblige l’OM à se réorganiser au milieu de terrain. Et le nom de Dani Ceballos revient avec insistance ces dernières heures. Peu utilisé par Xabi Alonso depuis son arrivée à la tête du Real Madrid, le milieu espagnol serait en quête d’un nouveau défi.
L'OM pousse pour un joueur du Real Madrid
Selon les informations de Fabrizio Romano, Ceballos serait séduit par l’idée de rejoindre la Ligue 1 et l'OM, où il pourrait retrouver un rôle central dans le jeu, tout en disputant la Ligue des champions.
Ceballos a fait son choix
Du côté de la direction olympienne, l’optimisme est de mise. D’après La Provence, l’OM a bon espoir de finaliser cette opération dans les prochaines heures. Les discussions avec le Real Madrid portent sur un prêt avec option d’achat, une formule qui conviendrait aux deux clubs. Le dossier avance bien, et Ceballos, enthousiaste à l’idée de porter le maillot marseillais, pousse lui-même en interne pour accélérer les choses.