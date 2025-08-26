Le successeur de Rabiot est trouvé, l’OM vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l’avenir d’Adrien Rabiot à Marseille reste incertain, l’OM travaille activement en coulisses pour trouver un nouveau milieu de terrain. Dani Ceballos, en manque de temps de jeu au Real Madrid, est plus que jamais dans le viseur du club phocéen, qui espère conclure un prêt avec option d’achat. Dans ce dossier, la direction a bon espoir de parvenir à un accord dans les prochaines heures.

Le départ acté ou à venir d’Adrien Rabiot oblige l’OM à se réorganiser au milieu de terrain. Et le nom de Dani Ceballos revient avec insistance ces dernières heures. Peu utilisé par Xabi Alonso depuis son arrivée à la tête du Real Madrid, le milieu espagnol serait en quête d’un nouveau défi.

L'OM pousse pour un joueur du Real Madrid Selon les informations de Fabrizio Romano, Ceballos serait séduit par l’idée de rejoindre la Ligue 1 et l'OM, où il pourrait retrouver un rôle central dans le jeu, tout en disputant la Ligue des champions.