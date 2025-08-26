Rupture avec sa mère : Rabiot a pris sa décision, son avenir à l’OM est scellé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Samedi dernier, Roberto De Zerbi a surpris en évoquant la possibilité d’un retour d’Adrien Rabiot à l'OM, malgré son placement sur la liste des transferts. Une main tendue qui pose néanmoins une question cruciale : le milieu de terrain est-il prêt à s’éloigner de sa mère, dont l’influence continue de poser problème ? Selon les premiers retour, c'est loin d'être gagné.

Samedi, Roberto De Zerbi a rouvert un dossier que beaucoup pensaient définitivement clos. En déclarant espérer « qu’il y ait les conditions pour réparer les choses » concernant Adrien Rabiot, l’entraîneur de l'OM a relancé l’éventualité d’un retour du milieu de terrain. Tout en reconnaissant ne pas encore avoir discuté de ce sujet avec Pablo Longoria ou Medhi Benatia, De Zerbi a mis en avant non seulement les qualités du joueur, mais aussi « celles de la personne », en quête d’un éventuel apaisement.

Une rupture avec sa mère est espérée Cependant, cette volonté de réconciliation se heurte à une réalité complexe : Rabiot n’a jamais envisagé de couper les ponts avec sa mère et agente, Véronique. Cette dernière a récemment critiqué la direction olympienne dans un entretien à RTL, ajoutant une tension supplémentaire à un contexte déjà tendu. « Je pense vraiment que le président [Pablo Longoria] et le directeur du football [Medhi Benatia] ont un costume trop grand pour eux (...) Je pense qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils n'ont pas le profil du poste, et qu'ils sont dévorés par leur orgueil et leur ego surdimensionné, et qu'ils sont incapables de contrôler leurs émotions » a-t-elle déclaré. Pour beaucoup, un retour de Rabiot passerait par une prise de distance claire avec son entourage familial, ce qui semble aujourd’hui improbable.