L’OM va lâcher une offre à 30M€, un transfert XXL annoncé ?

Toujours en quête d’un défenseur central, l’Olympique de Marseille a ciblé Joel Ordonez, jeune joueur prometteur du Club Brugge. Sauf que le club belge refuse de le libérer cet été. La tension monte entre le joueur et sa direction. Mais avec la vente de Jonathan Rowe à Bologne, l’OM pourrait désormais passer à l’offensive dans ce dossier brûlant.

Depuis plusieurs semaines, l’OM explore le marché pour renforcer sa charnière centrale. Alors que Roberto De Zerbi souhaite ajouter un profil jeune, rapide et agressif à son secteur défensif, Joel Ordonez figure en bonne place sur les tablettes marseillaises. Le défenseur équatorien de 21 ans est jugé très prometteur, mais son club, le Club Brugge, a décidé de le conserver. Une position qui ne passe plus du tout auprès du joueur, déterminé à rejoindre la Ligue 1.

La situation se tend avec Bruges En colère contre sa direction, Ordonez a séché le dernier entraînement. Une manière claire d'exprimer son mécontentement et de forcer son départ. Dans le même temps, le club belge aurait activé plusieurs pistes pour lui trouver un remplaçant, ce qui laisse entrevoir un possible assouplissement dans les négociations. Le défenseur fait le forcing, et l'OM pourrait revenir à la charge.