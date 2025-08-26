Adrien Rabiot : La relation qui fait craquer l’OM, rupture attendue !

Soutenu par Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot voit toujours son avenir s’écrire en pointillé après sa mise à l’écart par l’OM. Une réconciliation semble aujourd’hui possible, mais l’état-major phocéen attendrait que l’international français se désolidarise de sa mère, qui n’a pas mâché ses mots concernant Pablo Longoria et Medhi Benatia.
Placé sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, Adrien Rabiot a reçu le soutien inattendu de Roberto De Zerbi, affichant le souhait samedi de voir son joueur se réconcilier avec l’OM : « Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique ».
L’OM veut que Rabiot se désolidarise de sa mère
Un message susceptible de faire bouger la position de l’OM ? La paix entre les deux parties passera quoi qu’il arrive par des excuses de la part d’Adrien Rabiot, qui a déjà eu l’occasion d’exprimer ses regrets sur la bagarre survenue dans le vestiaire. Mais comme l’explique RMC, la direction phocéenne attend surtout un message du joueur par rapport aux récentes déclarations de Véronique Rabiot, critiquant les deux figures de l’autorité phocéenne.
« Il va falloir que tu t’excuses et surtout, que tu mettes ta maman de côté »
« Vous pensez qu'ils sont sérieux ces gens-là quand ils parlent de respect de l'institution ? », avait lancé la mère du milieu, qui est également sa conseillère, au micro de RTL. Et de poursuivre : « Le président, on l'a entendu la saison dernière hurler devant les caméras "corruption, corruption" pendant je ne sais pas combien de temps (à Auxerre, le 22 février). Monsieur Benatia, il a eu maille à partir avec les arbitres et il a été suspendu. Si quelqu'un ne respecte pas le club, qui, exactement ? » L’OM attend ainsi des regrets, voire une condamnation de cette déclaration, qui permettrait alors à Adrien Rabiot de retrouver le groupe. « De ce que je lis et j’ai les mêmes informations, De Zerbi a dit à Adrien : Si tu veux réintégrer l’OM la porte est grande ouverte, mais il va falloir que tu t’excuses et surtout, que tu mettes ta maman de côté », a déclaré Jérôme Rothen dans son émission sur RMC.