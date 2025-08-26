Adrien Rabiot : La relation qui fait craquer l’OM, rupture attendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Soutenu par Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot voit toujours son avenir s’écrire en pointillé après sa mise à l’écart par l’OM. Une réconciliation semble aujourd’hui possible, mais l’état-major phocéen attendrait que l’international français se désolidarise de sa mère, qui n’a pas mâché ses mots concernant Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Placé sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, Adrien Rabiot a reçu le soutien inattendu de Roberto De Zerbi, affichant le souhait samedi de voir son joueur se réconcilier avec l’OM : « Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique ».

L’OM veut que Rabiot se désolidarise de sa mère Un message susceptible de faire bouger la position de l’OM ? La paix entre les deux parties passera quoi qu’il arrive par des excuses de la part d’Adrien Rabiot, qui a déjà eu l’occasion d’exprimer ses regrets sur la bagarre survenue dans le vestiaire. Mais comme l’explique RMC, la direction phocéenne attend surtout un message du joueur par rapport aux récentes déclarations de Véronique Rabiot, critiquant les deux figures de l’autorité phocéenne.