Rabiot - De Zerbi : La discussion secrète à l’OM a fuité !

Après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts de l'OM. Cependant, l'entraîneur Roberto De Zerbi a tendu la main à Rabiot, ouvrant la porte à une réconciliation. Des excuses publiques de Rabiot sont attendues pour apaiser les tensions à une semaine de la fin du mercato.
Poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, qui a pris le chemin de Bologne ce week-end, Adrien Rabiot pourrait être au centre d’un sacré rebondissement pour son avenir. Alors que la décision de l’OM de le placer sur la liste des transferts a eu l’effet d’un coup de tonnerre, la surprise fut également totale lorsque Roberto De Zerbi a tendu la main à son joueur en conférence de presse samedi, après la victoire contre le Paris FC.
« Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne »
« Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique », a lancé Roberto De Zerbi, qui serait touché par la mise à l’écart de son protégé.
Les excuses d’Adrien Rabiot attendues
Les deux hommes ont pris le temps d’échanger ensemble, et comme l’a révélé Téléfoot dimanche, Adrien Rabiot s’est excusé auprès de son entraîneur, n’ayant pas tiré un trait sur son aventure marseillaise. Selon plusieurs sources rapportées par RMC, Roberto De Zerbi en aurait également profité pour donner un conseil à l’international français : s’excuser, publiquement ou non, après les déclarations de sa mère et conseillère Véronique Rabiot, qui s’en est pris à Pablo Longoria et Medhi Benatia dans les médias après la sanction infligée à son fils. « De ce que je lis et j’ai les mêmes informations, il dit à Adrien : Si tu veux réintégrer l’OM la porte est grande ouverte, mais il va falloir que tu t’excuses et surtout, que tu mettes ta maman de côté », a confirmé Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. Le joueur formé au PSG va-t-il suivre l’avis de Roberto De Zerbi ? On le saura assez vite.