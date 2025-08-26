Rabiot - De Zerbi : La discussion secrète à l’OM a fuité !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts de l'OM. Cependant, l'entraîneur Roberto De Zerbi a tendu la main à Rabiot, ouvrant la porte à une réconciliation. Des excuses publiques de Rabiot sont attendues pour apaiser les tensions à une semaine de la fin du mercato.

Poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, qui a pris le chemin de Bologne ce week-end, Adrien Rabiot pourrait être au centre d’un sacré rebondissement pour son avenir. Alors que la décision de l’OM de le placer sur la liste des transferts a eu l’effet d’un coup de tonnerre, la surprise fut également totale lorsque Roberto De Zerbi a tendu la main à son joueur en conférence de presse samedi, après la victoire contre le Paris FC.

« Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne » « Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique », a lancé Roberto De Zerbi, qui serait touché par la mise à l’écart de son protégé.