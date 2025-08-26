Adrien Rabiot : L’incroyable ultimatum de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Écarté du groupe après une altercation violente avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, Adrien Rabiot est dans une situation délicate à l’OM. Si son avenir semblait scellé ces derniers jours, une déclaration de Roberto De Zerbi a relancé l’hypothèse d’un retour, sous condition. La direction reste ouverte, mais attend un geste fort du joueur.

La mise à l’écart d’Adrien Rabiot, consécutive à une bagarre survenue après la rencontre face à Rennes, a marqué un tournant dans le début de saison de l'OM. Considéré comme un cadre potentiel de l’effectif marseillais, le milieu de terrain s’est retrouvé sur la liste des transferts après cet incident. Mais à l’approche de la reprise, le dossier reste ouvert, et l’avenir du joueur à l'OM n’est peut-être pas totalement scellé.

L'OM ouvre la porte à Rabiot Interrogé sur le sujet samedi soir, Roberto De Zerbi a laissé entrevoir une possible réconciliation. « En ce qui concerne Rabiot, je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent » a confié l'entraîneur de l'OM.