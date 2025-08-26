Adrien Rabiot : L’incroyable ultimatum de l’OM !

Écarté du groupe après une altercation violente avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, Adrien Rabiot est dans une situation délicate à l’OM. Si son avenir semblait scellé ces derniers jours, une déclaration de Roberto De Zerbi a relancé l’hypothèse d’un retour, sous condition. La direction reste ouverte, mais attend un geste fort du joueur.
La mise à l’écart d’Adrien Rabiot, consécutive à une bagarre survenue après la rencontre face à Rennes, a marqué un tournant dans le début de saison de l'OM. Considéré comme un cadre potentiel de l’effectif marseillais, le milieu de terrain s’est retrouvé sur la liste des transferts après cet incident. Mais à l’approche de la reprise, le dossier reste ouvert, et l’avenir du joueur à l'OM n’est peut-être pas totalement scellé.
L'OM ouvre la porte à Rabiot
Interrogé sur le sujet samedi soir, Roberto De Zerbi a laissé entrevoir une possible réconciliation. « En ce qui concerne Rabiot, je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent » a confié l'entraîneur de l'OM.
Rabiot est attendu
Mais selon La Marseillaise, un retour dans le groupe passe par une étape indispensable : des excuses formelles de la part de Rabiot. La direction de l'OM attend un geste fort, clair et public, pour envisager sa réintégration. En l’absence de ce signal, son destin marseillais pourrait s'assombrir.