Historique : Après avoir tout remporté, il va signer à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête d’un renfort expérimenté au poste de latéral gauche, l’Olympique de Marseille semble avoir trouvé son homme. Emerson Palmieri, international italien aux 29 sélections doté d'un palmarès impressionnant, est tout proche de s’engager librement avec le club phocéen. Un contrat de deux ans est à l’étude après une probable résiliation avec West Ham.

Le mercato de l’OM est encore loin d’avoir livré tous ses secrets. Si l’attention s’est récemment portée sur l’avenir incertain d’Adrien Rabiot, la direction olympienne continue d’activer plusieurs pistes en parallèle. Ces dernières heures, le club aurait accéléré sur le dossier Dani Ceballos (Real Madrid), bien placé pour venir renforcer l’entrejeu. En parallèle, l’OM envisage de réinvestir une partie des 19,5M€ issus de la vente de Jonathan Rowe dans la piste menant à Joel Ordonez. Le défenseur équatorien du Cercle Bruges, estimé à près de 30M€, reste une cible prioritaire pour le secteur défensif.

Emerson Palmieri à l'OM, c'est chaud En ce qui concerne le poste de latéral gauche, c'est quasiment bouclé. Après avoir exploré plusieurs options, dont celle de Kostas Tsimikas (Liverpool), l’OM a finalement recentré ses efforts sur Emerson Palmieri. À 31 ans, l’arrière gauche de West Ham est en passe de résilier son contrat, qui court jusqu’en 2026, afin de rejoindre Marseille en tant que joueur libre. Comme le confirme La Provence, les discussions sont avancées autour d’un bail de deux saisons. L'OM, séduit par son profil complet et sa grande expérience, mise sur lui pour solidifier un couloir gauche orphelin de Quentin Merlin.