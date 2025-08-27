Départ d'Aubameyang : La réaction inattendue à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est de nouveau un joueur de l'OM. Il y a un an, le Gabonais quittait le club phocéen pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al-Qadsiah. Un départ qui avait visiblement touché au plus haut point Pablo Longoria. En effet, voir Aubameyang partir aurait affecté le président de l'OM.

A la recherche d'un buteur cet été, l'OM a décidé de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Un temps intéressé par Matthis Abline, le club phocéen a finalement revu ses plans. L'option d'un retour du Gabonais s'est alors présentée et étant donné qu'il s'était libéré de son contrat avec Al-Qadsiah, l'OM a sauté sur l'occasion. Un an plus tard, voilà donc PEA de retour.

« C'était assez étonnant de voir Pablo si ému » En effet, l'été dernier, l'heure était au départ de l'OM pour Pierre-Emerick Aubameyang. L'offre venue d'Arabie Saoudite était impossible à refuser et la séparation a donc été prononcée. Au grand dam de Pablo Longoria. En effet, pour L'Equipe, un proche d'Aubameyang confie : « C'était assez étonnant de voir Pablo si ému, car normalement, cela ne le dérange pas de sortir un joueur, au contraire ».