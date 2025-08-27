Départ d'Aubameyang : La réaction inattendue à l'OM !

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est de nouveau un joueur de l'OM. Il y a un an, le Gabonais quittait le club phocéen pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al-Qadsiah. Un départ qui avait visiblement touché au plus haut point Pablo Longoria. En effet, voir Aubameyang partir aurait affecté le président de l'OM.
A la recherche d'un buteur cet été, l'OM a décidé de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Un temps intéressé par Matthis Abline, le club phocéen a finalement revu ses plans. L'option d'un retour du Gabonais s'est alors présentée et étant donné qu'il s'était libéré de son contrat avec Al-Qadsiah, l'OM a sauté sur l'occasion. Un an plus tard, voilà donc PEA de retour.
« C'était assez étonnant de voir Pablo si ému »
En effet, l'été dernier, l'heure était au départ de l'OM pour Pierre-Emerick Aubameyang. L'offre venue d'Arabie Saoudite était impossible à refuser et la séparation a donc été prononcée. Au grand dam de Pablo Longoria. En effet, pour L'Equipe, un proche d'Aubameyang confie : « C'était assez étonnant de voir Pablo si ému, car normalement, cela ne le dérange pas de sortir un joueur, au contraire ».
« Une relation spéciale pour lui »
« "Auba", c'était une relation spéciale pour lui. Ils avaient d'ailleurs convenu d'un gentlemen's agreement à son arrivée », a-t-on ensuite ajouté dans l'entourage de Pierre-Emerick Aubameyang.