L’OM se débarrasse de son entraîneur, un plan fou est dévoilé

Icône adulée par le Vélodrome, Marcelo Bielsa avait quitté l’Olympique de Marseille en août 2015, dès la première journée de championnat. Un départ brutal, incompris sur le moment, mais éclairé depuis par plusieurs témoignages. Salim Lamrani, qui a écrit un ouvrage sur le technicien, est revenu sur les véritables raisons de cette rupture.

Arrivé à l’OM en 2014, Marcelo Bielsa avait enflammé la Ligue 1 par son style offensif et sa rigueur intransigeante. Devenu une véritable icône à Marseille, le technicien argentin a vécu un passage éphémère dans la cité phocéenne. Selon Salim Lamrani, auteur d’un livre sur Bielsa, ce départ prématuré, au bout d'un an, serait dû à un changement des termes de son contrat par la direction de l’époque.

La rupture avec Bielsa racontée « Bielsa a quitté le club pour une rupture du lien de confiance avec la direction. Il avait passé plusieurs semaines à négocier le renouvellement de son contrat. Deux jours avant la reprise du championnat, l’avocat de Margarita Louis-Dreyfus arrive et lui dit : « Finalement, on va renégocier le contrat, on va vous enlever 10 %, mais pas à vous, à votre staff » » a-t-il déclaré.