Succession de Rabiot - OM : Une nouvelle piste fuite à l’étranger

En quête d’un renfort au milieu après l’inscription d’Adrien Rabiot sur la liste des transferts, l’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes. Écartant Dani Ceballos (Real Madrid) et négociant avec Florentino Luis (Benfica), le club phocéen s’intéresse aussi à Eljif Elmas. Mais le milieu macédonien, suivi par Leipzig, semble donner la priorité à un retour au Napoli.

Avec Adrien Rabiot placé sur la liste des transferts et la piste Dani Ceballos écartée, l’OM se retrouve à la recherche d’un milieu capable d’apporter à la fois densité défensive et créativité dans l’entrejeu. Dans ce contexte, le nom d’Eljif Elmas est apparu comme une option crédible en Italie.

L'OM va encore se faire recaler ? Selon les informations d'Il Mattino, l'OM s’intéresse de près à lui, d’autant que sa situation à Leipzig n’est pas idéale et pourrait favoriser un départ. Toutefois, les Phocéens savent qu’ils n’ont pas les faveurs du joueur pour le moment. L’international macédonien, attaché à Naples où il a connu ses plus belles années, semble privilégier un retour en Serie A.