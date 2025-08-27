Surprise, l’OM boucle un transfert à 7M€ !

Axel Cornic

Avec le départ de Jonathan Rowe, une place s’est libérée en attaque et en attendant le retour de blessure d’Igor Paixão, l’Olympique de Marseille aurait décidé d’agir sur le mercato pour recruter un nouveau renfort. Et il pourrait bien s’agir d’Hamed Junior Traoré, ancien joueur de Roberto De Zerbi à Sassuolo, qui devrait arriver en provenance de Bournemouth.

Le visage de l’OM devrait encore changer dans les prochains jours. Plusieurs noms sont annoncés et si Dani Ceballos ne devrait finalement pas débarquer à en croire les dernières indiscrétions, un nouveau coup pourrait être bouclé en Premier League.

Junior Traoré à l’OM ? Plusieurs médias ont annoncé ces dernières heures que l’OM serait tout proche d’un accord pour obtenir le prêt d’Hamed Junior Traoré, milieu offensif de Bournemouth qui la saison dernière avait été prêté à l’AJ Auxerre. Ancien joueur de Roberto De Zerbi, il pourrait devenir le successeur de Jonathan Rowe dans le couloir gauche de l’attaque.