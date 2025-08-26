Transfert en Angleterre : Il dit oui à l’OM !

De retour à Bournemouth après avoir été prêté à Auxerre la saison dernière, Hamed Junior Traoré pourrait revenir en Ligue 1. L’OM serait très intéressé par le profil de l’international ivoirien et serait entré en contact avec les Cherries dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le joueur de son côté serait emballé à l’idée de rejoindre Marseille.
En attendant Emerson Palmieri (31 ans, West Ham) qui devrait s’engager pour les deux prochaines saisons, l’OM continue d’être très actif dans cette dernière ligne droite du mercato. Un joueur capable de compenser le départ de Jonathan Rowe (22 ans), transféré à Bologne, est notamment recherché et en ce sens, Marseille s’intéresserait à Hamed Junior Traoré.
L’OM discute avec Bournemouth pour Hamed Junior Traoré
En effet, d’après les informations de Foot Mercato, l’OM apprécierait beaucoup le profil de l’international ivoirien (10 sélections), capable d’évoluer comme milieu offensif ou sur un côté. Prêté à Auxerre la saison dernière, Hamed Junior Traoré n’entre pas vraiment dans les plans de Bournemouth, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.
Hamed Junior Traoré intéressé par l’OM
Toujours selon Foot Mercato, l’OM serait alors entré en contact avec les Cherries et les deux parties discuteraient d’un prêt avec option d’achat du joueur âgé de 25 ans. Hamed Junior Traoré quant à lui serait ouvert à un retour en Ligue 1 et emballé à l’idée de rejoindre Marseille.