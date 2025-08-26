Transfert en Angleterre : Il dit oui à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour à Bournemouth après avoir été prêté à Auxerre la saison dernière, Hamed Junior Traoré pourrait revenir en Ligue 1. L’OM serait très intéressé par le profil de l’international ivoirien et serait entré en contact avec les Cherries dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le joueur de son côté serait emballé à l’idée de rejoindre Marseille.

En attendant Emerson Palmieri (31 ans, West Ham) qui devrait s’engager pour les deux prochaines saisons, l’OM continue d’être très actif dans cette dernière ligne droite du mercato. Un joueur capable de compenser le départ de Jonathan Rowe (22 ans), transféré à Bologne, est notamment recherché et en ce sens, Marseille s’intéresserait à Hamed Junior Traoré.

L’OM discute avec Bournemouth pour Hamed Junior Traoré En effet, d’après les informations de Foot Mercato, l’OM apprécierait beaucoup le profil de l’international ivoirien (10 sélections), capable d’évoluer comme milieu offensif ou sur un côté. Prêté à Auxerre la saison dernière, Hamed Junior Traoré n’entre pas vraiment dans les plans de Bournemouth, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.