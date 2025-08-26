Départ de l’OM - Greenwood : La nouvelle bombe lâchée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors que les dirigeants de l'OM l'ont placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot pourrait finalement rester contre toute attente. Mais l'ancien joueur du PSG devra pour cela régler quelques comptes en interne, et notamment avec Mason Greenwood qui avait été la cible de Véronique Rabiot en interview la semaine dernière.

Très à charge contre les dirigeants de l'OM la semaine passée sur les ondes de RTL, Véronique Rabiot avait notamment contré les arguments de Roberto De Zerbi en s'appuyant sur les déboires passées de Mason Greenwood qui avait été accusé de violences conjugales : « Lorsque Greenwood a signé alors qu'il avait tapé sa femme, De Zerbi a dit qu'on pouvait lui donner une deuxième chance. Je suis d'accord pour donner des deuxièmes chances aux gens, mais il n'y aurait que mon fils qui n'aurait pas droit à une deuxième chance ? », avait notamment lâché le mère du milieu de terrain de l'OM.

Rabiot parti pour faire la paix avec l'OM ? La tension semble désormais s'atténuer entre le clan Rabiot et les dirigeants de l'OM, qui seraient même disposés à faire la paix avec l'international français : « La clé passera par une prise de parole et de position du joueur lui-même. On me glisse en interne que c'est pas forcément une prise de parole publique qu'il faudrait, mais un pas. Il s'est excusé lundi de la semaine dernière au moment où il est convoqué auprès de Benatia et Longoria, envers les dirigeants et du groupe. Benatia aurait aimé que ce soit un peu plus rapide. Ils ont pas aimé qu'il attende d'être convoqué pour s'excuser », a révélé le journaliste Florent Germain lundi soir en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport.