Transfert à l’OM : Il rêve de retrouver Lamine Yamal !

L'Olympique de Marseille veut s’attacher les services de Dani Ceballos pour renforcer son milieu de terrain. En quête de temps de jeu pour espérer retrouver la sélection espagnole lors du prochain Mondial, le joueur du Real Madrid voudrait quitter la Casa Blanca afin d’avoir ses chances d’évoluer avec Lamine Yamal et les autres internationaux.

Plus que quelques jours avant la fin du mercato estival, et l’OM prévoit encore plusieurs arrivées. Pour l’entrejeu, Pablo Longoria et ses équipes ont notamment coché le nom de Dani Ceballos, en manque de temps de jeu au Real Madrid. Une nouvelle aventure vue d’un très bon œil par le coéquipier de Kylian Mbappé.

Le rêve du Mondial Joueur de complément au Real Madrid, Dani Ceballos se verrait bien jouer un plus grand rôle ailleurs, à un an de la Coupe du monde. Comme l’explique ESPN, le milieu de 29 ans rêve de participer à la compétition l’été prochain aux côtés de Lamine Yamal et des autres joueurs de la Roja, et a bien conscience que cet objectif est difficilement atteignable en restant au Real Madrid.