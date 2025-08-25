Transfert à 19,5M€ : L’OM a trouvé son remplaçant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà annoncé sur le départ avant sa violente altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a définitivement quitté l’OM pour s’engager avec Bologne, dans le cadre d’un transfert estimé à 19,5M€ bonus compris. Pour le remplacer, la direction olympienne serait sur la piste d’un joueur au profil polyvalent bien connu par Roberto De Zerbi, Hamed Junior Traoré.

« Je veux me concentrer sur les remerciements aux joueurs, aux entraîneurs, et au personnel de l’arrière-salle de m’avoir poussé jour après jour. » Sans évoquer sa violente altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a fait ses adieux à l’OM dimanche. Alors que son avenir à Marseille était déjà incertain, l’ailier âgé de 22 ans, arrivé l’été dernier en provenance de Norwich, a été transféré à Bologne, contre un montant estimé à 19,5M€ bonus compris.

Un ailier gauche que De Zerbi « connaît bien » ciblé par l’OM L’OM est donc à la recherche de son remplaçant. Dans cette optique, la piste menant à Edon Zhegrova (26 ans, LOSC) est évoquée depuis plusieurs semaines, mais sur le plateau de Winamax TV, Walid Acherchour en a évoqué une autre : « Il y aura aussi un ailier gauche, qu’on a peut-être connu en Ligue 1 l’année dernière, qui est dans un club anglais et que le coach connait bien. » Une description qui correspond au profil d’Hamed Junior Traoré, prêté par Bournemouth à Auxerre la saison dernière et que Roberto De Zerbi a entraîné à Sassuolo.