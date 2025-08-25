Transfert à 19,5M€ : L’OM a trouvé son remplaçant !

Déjà annoncé sur le départ avant sa violente altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a définitivement quitté l’OM pour s’engager avec Bologne, dans le cadre d’un transfert estimé à 19,5M€ bonus compris. Pour le remplacer, la direction olympienne serait sur la piste d’un joueur au profil polyvalent bien connu par Roberto De Zerbi, Hamed Junior Traoré.
« Je veux me concentrer sur les remerciements aux joueurs, aux entraîneurs, et au personnel de l’arrière-salle de m’avoir poussé jour après jour. » Sans évoquer sa violente altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a fait ses adieux à l’OM dimanche. Alors que son avenir à Marseille était déjà incertain, l’ailier âgé de 22 ans, arrivé l’été dernier en provenance de Norwich, a été transféré à Bologne, contre un montant estimé à 19,5M€ bonus compris.
Un ailier gauche que De Zerbi « connaît bien » ciblé par l’OM
L’OM est donc à la recherche de son remplaçant. Dans cette optique, la piste menant à Edon Zhegrova (26 ans, LOSC) est évoquée depuis plusieurs semaines, mais sur le plateau de Winamax TV, Walid Acherchour en a évoqué une autre : « Il y aura aussi un ailier gauche, qu’on a peut-être connu en Ligue 1 l’année dernière, qui est dans un club anglais et que le coach connait bien. » Une description qui correspond au profil d’Hamed Junior Traoré, prêté par Bournemouth à Auxerre la saison dernière et que Roberto De Zerbi a entraîné à Sassuolo.
L’OM se lance sur la piste Hamed Junior Traoré
D’après les informations de Foot Mercato, l’international ivoirien (10 sélections) serait bel et bien dans le viseur de l’OM. La direction olympienne serait très intéressée par Hamed Junior Traoré, capable d’évoluer comme milieu offensif, mais également sur un côté. Âgé de 25 ans, il est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Bournemouth, qui l’avait acheté contre près de 26M€ à l’été 2023. L’OL aurait essayé de le recruter il y a quelques semaines et actuellement, l’AS Monaco serait également attentive à sa situation. Dans un premier temps abandonné par l'OM, cette piste aurait été réactivée ces derniers jours, selon La Minute OM.