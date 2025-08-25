Adrien Rabiot : L’énorme projet secret de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a vu ses plans chamboulés par la mise à l’écart d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe. Ce lundi, le nom de Dani Ceballos est sorti pour renforcer le milieu phocéen, une piste activée avant la gestion délicate du dossier Rabiot.

Déjà à la recherche d’un milieu de terrain ces derniers jours, avec notamment des négociations pour le retour d’Ismaël Bennacer comme vous l’a révélé le10sport.com, la mise à l’écart d’Adrien Rabiot oblige l’OM à s’activer davantage à une semaine de la fin du mercato estival. Ce lundi, l’intérêt du club pour Dani Ceballos (Real Madrid) a été révélé, une piste qui n’a pas été activée à la dernière minute.

L’OM voulait Ceballos avant l’affaire Rabiot D’après les informations de La Tribune Olympienne sur X, l’OM n’a pas attendu de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts pour s’attaquer au coéquipier de Kylian Mbappé, puisque la direction phocéenne aurait ouvert le dossier avant les problèmes rencontrés avec l’international français.